Lose Radmuttern an FDP-Bus – Staatsschutz ermittelt

War es Sabotage? Am Bus des FDP-Abgeordneten Alexander Müller löste sich ein Rad. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Gewalt gegen demokratische Parteien: In Kassel wurde die Geschäftsstelle der CDU beschädigt. Im Taunus traf es den Bus eines FDP-Wahlkämpfers.

Wegen lockerer Radmuttern hat der Wahlkampf-Kleinbus des hessischen Bundestagsabgeordneten Alexander Müller während der Fahrt in Idstein im Taunus das linke Vorderrad verloren. Der FDP-Politiker berichtete zudem von Farbschmierereien auf seinem Privatauto in Wiesbaden. In Kassel beschädigten Unbekannte laut Polizei eine Glastür der CDU-Geschäftsstelle und besprühten eine Außenwand mit dem Wort "Rassist".