Für mich deutet vieles auf einen extremistischen Anschlag hin, diesem Verdacht gehen die Ermittler ebenfalls nach. Die Frage ist jetzt, ob die Tat wie in Solingen vom IS inspiriert ist, bei der der Täter einen Eid geschworen hatte. Oder ist es in wie New Orleans, wo der Täter sich auf den IS bezogen, aber keinen Eid geschworen hatte? Oder ist es wie in Mannheim einfach nur ein islamistischer Anschlag ohne klaren Bezug?

Kommentar zum Anschlag in München: Republik in Angst

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte: "Es reicht jetzt." Erwarten Sie, dass sich nun etwas verändert?

Es wird langsam gefährlich für die Demokratie. Die AfD bekommt durch jeden Anschlag Zuspruch. Und wenn es nicht gelingt, jetzt wieder das Gefühl zu vermitteln, dass Migration und innere Sicherheit besser organisiert werden, wird es ernsthaft problematisch. Denn die Populisten haben ganz andere Pläne und wollen Deutschland abriegeln. Man darf es nicht überdramatisieren, aber drei Anschläge innerhalb von zwei Monaten gehen einfach nicht. Niemand kann mehr sagen: ‚Wir haben die Lage im Griff.‘ Das ist nicht überraschend, aber sehr tragisch.

(Quelle: Uli Sapountsis) Zur Person Hans-Jakob Schindler war bis 2018 Chefberater des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterschiedlichen Terrorgruppen und der Entwicklung der globalen terroristischen Bedrohung. Heute ist er Senior Director der gemeinnützigen internationalen Organisation Counter Extremism Project (CEP), die das Ziel verfolgt, der Bedrohung durch Extremismus entgegenzuwirken.

Wie kommt es zu dieser aktuellen Häufung der Anschläge?

Es kommen mehrere Elemente zusammen. Der Westen hat sich aus Afrika und dem Nahen Osten vielerorts zurückgezogen. Dort entwickeln sich der IS und Al-Quaida aber weiter. Dazu hat sich bei Islamisten ein Siegernarrativ entwickelt: Die Amerikaner wurden in Afghanistan besiegt, die Europäer in Westafrika und die Russen und Iraner in Syrien. Und jetzt geht es darum, die Strategie weiter fortzusetzen. Das bedeutet, den Westen durch Anschläge zum Rückzug zu zwingen.

Aber wie kommt diese Strategie dann nach Deutschland?

Der IS hat in den sozialen Netzwerken zuletzt wieder vermehrt zu Anschlägen auf große Events in Europa aufgerufen, zwar nicht auf die Münchner Sicherheitskonferenz, aber auf das Münchner Oktoberfest. Und dann brauchen sie eigentlich nur darauf zu warten, dass die Leute in den sozialen Medien sich mit technischer Unterstützung der Algorithmen der Plattformen selbst radikalisieren.