Früherer FDP-Innenminister Gerhart Baum

Der FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot. Er war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister unter Kanzler Helmut Schmidt.

Der FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren, das berichtete zuerst die "Tagesschau" unter Berufung auf die Ehefrau. Kurz darauf bestätigte auch die FDP-Fraktion den Tod. Baum war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister unter Kanzler Helmut Schmidt. Bis 1994 saß er im Bundestag.

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann schrieb am frühen Samstagnachmittag auf X: "Mit Gerhart Baum geht ein großer Liberaler von uns. Ein Kämpfer für die Bürgerrechte. Und vor allem: Ein großartiger Mensch." Über Jahrzehnte habe Baum sich für Freiheit und Rechtsstaat eingesetzt. "Er wird unserem Land fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie."

Noch in der vergangenen Woche hatte Baum sich zur aktuellen politischen Lage geäußert. Er rief dazu auf, die Demokratie gegen antidemokratische Tendenzen zu verteidigen. Diese hätten "leider auch" seine Heimatstadt Dresden in den letzten Jahren in ein fragwürdiges Licht gerückt, sagte der 92-Jährige zum 80. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Umso wichtiger sei, dass die Mehrheit der Menschen fest an Demokratie und Bürgerrechte glaube, zusammenhalte, aufstehe und kämpfe. "Seien wir mutig, lasst uns handeln!"

"Die Lage ist ernst", sagte Baum. Freiheitsfeinde versuchten, eine neue Weltordnung durchzusetzen, die die Menschenrechte nicht mehr respektiere. Überall in der Welt drohten Brände. "Die Menschheit entfernt sich von dem hellen Licht der Aufklärung in die Dunkelheit der Despotien." Längst überwunden geglaubte Debatten brächen wieder auf. Am schlimmsten sei der sorglose Umgang mit Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit.

Zeichen der Zeit zu spät wahrgenommen

"Wir, die Demokraten, haben diese Zeichen zu spät wahrgenommen", sagte Baum. "Es wird höchste Zeit, dass wir aufwachen." Die Gesellschaft müsse begreifen, was auf dem Spiel stehe. "Wir stehen vor einem Epochenbruch! Wir müssen unsere Zukunft neu denken und neu definieren, was künftig Fortschritt sein soll. Wir müssen Ängste bekämpfen, denn Angst ist der hinterhältige Dämon der freien Gesellschaft!" Eine wehrhafte Demokratie dürfe nicht zulassen, dass eine freiheitliche Verfassung benutzt werde, um diese abzuschaffen. "Wir müssen uns wehren" und erneut beweisen, "dass die Deutschen Demokratie können".

