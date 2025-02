Mal geht es allgemein um den Tierschutz, häufig um Waffenlieferungen an die Ukraine oder den Krieg, Migration oder die Attentate in Mannheim und München . Alles Themen, die im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Zu denen es aber wenige Sitzungstage im Bundestag und damit auch wenig Bezug zur BSW-Gruppe im Bundestag gab.

Die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger präzisiert: "Vor der Wahl dürfen Fraktionen und Gruppen nur noch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, wenn es einen konkreten Bezug zum Parlamentsgeschehen gibt. Die Grenzen sind hier also sehr, sehr eng. Auf den ersten Blick scheint das hier mehr als zweifelhaft." Wenn sich bestätige, dass die Werbung aus Geldern der Gruppe im Bundestag finanziert wurde, müsse es zurückerstattet werden. "Darüber hinaus könnten die Anzeigen auch eine illegale Parteispende der Fraktion an die Partei sein", so Schönberger. "Dann würden auf die Partei Strafzahlungen in Höhe der dreifachen Summe zukommen. Ob das der Fall ist, hängt maßgeblich davon ab, wie die Partei über die Kampagne informiert war."