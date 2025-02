Der Algorithmus spielt der AfD in die Hände

Smartphone (Symbolbild): Eine Studie untersucht, wie Algorithmen in den sozialen Medien rechte Inhalte bevorzugen. (Quelle: Jonathan Raa/imago-images-bilder)

Plattformen im Vergleich

Ziel der Studie war es, herauszufinden, welche Inhalte politisch interessierten Nutzerinnen und Nutzern auf den Plattformen angezeigt werden und ob es zwischen den Plattformen Unterschiede gibt, die auf eine ideologische Beeinflussung hindeuten. Dafür wurden für jede Plattform drei neue Accounts erstellt, die jeweils den offiziellen Accounts der in den Umfragen führenden Parteien sowie deren Kanzlerkandidaten folgten – also CDU , SPD , AfD und Die Grünen. Anschließend wurden die ersten fünf Beiträge dieser Accounts durchgelesen beziehungsweise mindestens 30 Sekunden lang angesehen.

Danach riefen die Tester die algorithmisch generierte "For You"-Seite auf, auf der Beiträge, basierend auf den Nutzerinteressen, vorgeschlagen werden. Für 15 Minuten scrollten sie durch die Inhalte und betrachteten jeden politischen Beitrag, der angezeigt wurde.

Rechte Inhalte dominieren soziale Medien

Die Auswertung zeigt, dass insbesondere auf TikTok und X deutlich mehr Inhalte empfohlen werden, die sich an der Politik der AfD orientieren. Auf TikTok entfielen 74 Prozent der angezeigten politischen Beiträge auf rechte Inhalte, während lediglich 26 Prozent linke Positionen vertraten. Ähnlich war das Verhältnis auf X, wo 72 Prozent der empfohlenen Beiträge eine rechte Ausrichtung hatten und 28 Prozent linke Themen behandelten. Auf Instagram fiel das Ergebnis etwas ausgewogener aus: Hier waren 59 Prozent der politischen Inhalte als rechts und 41 Prozent als links einzuordnen.

In der Studie wurden linke Beiträge so definiert, dass sie Inhalte der Parteien Die Grünen, SPD und Die Linke sowie Beiträge umfassen, die sich für deren politische Positionen aussprechen. Rechte Beiträge hingegen beinhalten Inhalte von CDU, AfD und FDP sowie thematisch ähnliche Beiträge.

Dabei erschienen sowohl Beiträge der abonnierten Accounts als auch Inhalte von Profilen, denen im Rahmen der Studie nicht aktiv gefolgt wurde und die offiziell keiner Partei zugeordnet waren. Das Fazit: Beiträge, die die AfD unterstützen, die Partei bewerben oder deren politische Forderungen widerspiegeln, wurden überdurchschnittlich häufig in den algorithmisch generierten Feeds angezeigt. Auf TikTok bewarben 78 Prozent der analysierten Beiträge die AfD, auf X waren es rund 64 Prozent. Dabei handelte es sich ausschließlich um Beiträge von Accounts, die zuvor nicht abonniert worden waren.

TikTok kritisiert Studienmethodik

Die international tätige Nichtregierungsorganisation "global witness", die die Studie durchgeführt hat, konfrontierte die Betreiber der Plattformen mit den Ergebnissen. Während X nach Angaben von "global witness" bislang nicht reagierte, kritisierte TikTok die Methodik der Studie und betonte sein Engagement für die Integrität des Wahlprozesses in Deutschland. Laut den Unternehmensrichtlinien dürften auf der Plattform keine parteipolitischen Werbeanzeigen geschaltet werden.

Berechtigte Zweifel?

Auch wenn die Ergebnisse der Studie eindeutig erscheinen, lohnt es sich, die Methodik noch einmal genauer zu betrachten und die Resultate kritisch zu hinterfragen. Die verschiedenen Parteien und Accounts haben naturgemäß unterschiedlich viele Abonnenten, veröffentlichen Beiträge in unterschiedlicher Häufigkeit und erzeugen dabei variierende Interaktionen wie Kommentare oder Weiterverbreitung.

Wie bereits eingangs erwähnt, lautete das Credo der vergangenen Jahre in den Social-Media-Abteilungen der demokratischen Parteien, die Online-Plattformen von der AfD zurückzugewinnen. Fakt ist jedoch, dass die AfD in den sozialen Medien erfolgreicher ist als andere Parteien. Sie verfügt im Durchschnitt über mehr Abonnenten, postet häufiger und erreicht insgesamt eine größere Anzahl an Menschen.