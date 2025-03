Aktualisiert am 09.03.2025 - 13:24 Uhr

Aktualisiert am 09.03.2025 - 13:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken misst einem Foto aus dem Kanzleramt, das in sozialen Medien Irritationen ausgelöst hatte, keine große Bedeutung bei. Kanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch mit CDU-Chef Friedrich Merz, den SPD-Chefs Esken und Lars Klingbeil sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beraten. Esken saß dabei links außen, in sozialen Medien war gemutmaßt worden, sie säße im Abseits, während vier Männer im angeregten Gespräch seien.