Wirtschaftsweise Grimm warnt vor Risiken

Kritik am Entwurf zum Schuldenpaket kam von Ökonomin Veronika Grimm: "Als das Papier kursierte, dachte ich erst, es ist Satire. Das Volumen ist geeignet, uns in Europa wirklich in die Bredouille zu bringen." Grimm warnte vor steigenden Zinsen, die hoch verschuldete europäische Staaten in Schwierigkeiten bringen könnten. Zudem drohe Deutschland, gegen europäische Fiskalregeln zu verstoßen.

Ein weiteres zentrales Thema der Sendung war die Unsicherheit in der Ukraine und ihre Auswirkungen auf Europa. Vassili Golod, ARD-Korrespondent in Kiew, schilderte eindrücklich die Lage vor Ort: "Während wir gerade sprechen, wird die Ukraine angegriffen von Russland. Es fliegen Raketen. In dieser Nacht werden mehr als hundert Drohnen erwartet." Er betonte die Dringlichkeit der Unterstützung für das Land: "Niemand will den Frieden mehr als die Menschen in der Ukraine." Dies sei auch der politischen Führung klar.

Anke Rehlinger betonte die Notwendigkeit einer starken europäischen Sicherheitsstrategie: "Wir müssen angemessen reagieren, nicht überziehen, aber auch nicht weiter Nichtstun an dieser Stelle."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Für Reul war klar: Es ist "allerhöchste Eisenbahn". "Man kann weiter träumen, dass die Welt schön sei und die Menschen alle lieb und sich dann wundern, wenn irgendeiner ausrastet. Und das haben wir jetzt gemacht. Und die Zeche zahlen wir jetzt, weil wir nicht in der Lage sind, notfalls uns alleine zu verteidigen und Europa zu verteidigen. Und jetzt wird nachgearbeitet. Wir holen nach. Das ist die Wahrheit", so der CDU-Politiker.

Jan van Aken hingegen stellte infrage, ob mehr Rüstungsausgaben der richtige Weg seien: "Warum gibt es denn nicht genug Patriotbatterien in Deutschland? Weil eben ganz viel von diesem Geld in Waffensysteme gegangen ist, um irgendwo am anderen Ende der Welt Krieg zu führen."