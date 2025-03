Die Bundesregierung hat die Nominierung von Annalena Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung als Ausdruck der Verantwortung für die internationale Ordnung gerechtfertigt. "Es ist ein besonderes Zeichen, dass Deutschland hier die Außenministerin als Kandidatin nominiert", sagte Baerbocks Sprecher Sebastian Fischer am Mittwoch in der Bundespressekonferenz.

Die noch amtierende Außenministerin Baerbock soll den Posten statt der Spitzendiplomatin Helga Schmid bekommen. Schmid war im vergangenen Jahr von der Bundesregierung nominiert worden und muss nun doch für Baerbock weichen. Der Schritt hatte zum Teil heftige Reaktionen in diplomatischen Kreisen hervorgerufen.

Baerbock-Sprecher: Besondere Verantwortung in schwierigen Zeiten

"Sie sehen darin", sagte Baerbocks Sprecher Fischer, "dass diese Kandidatur auf hoher politischer Ebene das deutsche politische Bekenntnis zu den Vereinten Nationen und unsere Bereitschaft, in schwierigen Zeiten besondere Verantwortung für dieses multilaterale System zu übernehmen, unterstreicht."

Hoffnung auch für Sicherheitsrat

Das seien zwar unterschiedliche Organe der Vereinten Nationen, sagte Fischer. Man sehe aber, dass die UN als Ganzes in den vergangenen Jahren in "schwieriges Fahrwasser geraten" sei. Und wenn eine deutsche Präsidentin beitragen könne, in der Generalversammlung "für ein konstruktives Miteinander zu werben, reflektiert das sicher auch auf unsere Kandidatur für die Sicherheitsratspräsidentschaft".