Franziska Brantner (l): Sie glaubt nicht an viele Ministerinnen im Kabinett von Friedrich Merz. (Quelle: IMAGO)

Die Grünen-Chefin warnt vor einem Rückschritt bei den Frauen in der CDU unter Merz. Sie bedauert einen "Aderlass" starker und kluger Frauen.

Noch haben die Koalitionäre in spe nicht über Ministerposten entschieden, doch dass die CDU-Frauen dabei schlecht wegkommen werden, hält die Grünen-Vorsitzende, Franziska Brantner, für wahrscheinlich. Mit Blick auf die Kritik der CDU-Abgeordneten, Mechthild Heil, die als Expertin für Bau und Wohnen laut einem ARD-Bericht keine Lust hatte, sich an den Koalitionsverhandlungen zur Familienpolitik zu beteiligen, sagte Brantner: "Es ist schon bezeichnend, dass Frau Heil als ausgewiesene Baupolitikerin in den Familienbereich verfrachtet wurde."