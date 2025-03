Haseloff: "Wir haben im Osten keine Mehrheit mehr in der Mitte"

Appell an die SPD

Aktualisiert am 31.03.2025 - 12:11 Uhr

Aktualisiert am 31.03.2025 - 12:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rainer Haseloff nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Maike Gloeckner (Glöckner)/imago-images-bilder)

Der CDU-Ministerpräsident fordert von der SPD Bewegung in Sachen Migration. Denn Migration sei der Grund für das starke Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die SPD zu Zugeständnissen in der Migrationspolitik aufgefordert. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor dem Hintergrund der laufenden schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Berlin: "Wir wissen, warum so viele Menschen bei der Bundestagswahl AfD gewählt haben. Sie haben das Gefühl, dass mit dem Flüchtlingszustrom nicht rechtskonform umgegangen wird."