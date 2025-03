Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne: Die Hürden das Wahlrecht zu verlieren sind in Deutschland hoch. (Quelle: Michael Kappeler)

Die französische Politikerin Marine Le Pen darf fünf Jahre lang nicht mehr kandidieren. Doch wie ist der Verlust von aktivem und passivem Wahlrecht in Deutschland geregelt?

Die rechtspopulistische französische Politikerin Marine Le Pen darf nicht mehr für politische Ämter kandidieren. Das entschied das Gericht in Paris am Montag. Mehr dazu lesen Sie hier . Hintergrund ist ein Schuldspruch wegen Veruntreuung von Geldern durch Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament. Daraufhin verhängte das Gericht mit sofortiger Wirkung die Strafe der befristeten Unwählbarkeit für politische Ämter. Das Urteil kann angefochten werden, ein langwieriger Berufungsprozess gilt als wahrscheinlich.

Doch wie ist die gesetzliche Lage in Deutschland? t-online gibt einen Überblick, unter welchen Bedingungen hierzulande das passive und aktive Wahlrecht entzogen werden kann.

Verlust des passiven Wahlrechts

Eine Person verliert in Deutschland das passive Wahlrecht, also das Recht darauf, für ein politisches Amt zu kandidieren und gewählt werden zu können, wenn er oder sie rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt wurde. Dies passiert automatisch und gilt für fünf Jahre plus die Dauer der Freiheitsstrafe.