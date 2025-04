Nancy Faeser hat in den vergangenen vier Jahren viel Kritik einstecken müssen. Vor allem die Terrorangriffe junger Asylbewerber wie in Mannheim , Solingen und Aschaffenburg wurden immer zuerst der Innenministerin von der SPD angelastet. Doch Faesers Abschlussbilanz kann sich sehen lassen – und sie ist das beste Argumente dafür, mit größerer Nüchternheit über Asyl und Migration zu diskutieren.

So hat das verstärkte Vorgehen gegen Schleuser die irreguläre Einwanderung während Faesers Amtszeit um die Hälfte reduziert, nicht nur in Deutschland. Auf Faesers Betreiben geht auch Serbien stärker gegen die Menschenschmuggler vor, weshalb deutlich weniger Geflüchtete über die berüchtigte Balkanroute kommen. In der Folge ist auch die Zahl der Asylanträge in Deutschland stark gesunken.