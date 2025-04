Aktualisiert am 01.04.2025 - 10:23 Uhr

Aktualisiert am 01.04.2025 - 10:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Migrationspolitik der Ampel-Koalition als Erfolg. "Unser Ziel war es, die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und die Schleusungskriminalität wirksam zu bekämpfen", sagte Faeser am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. "In allen drei Bereichen sind wir stark vorangekommen."