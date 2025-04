Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kehren die Baseballschlägerjahre der 90er zurück? Altbekannte Neonazis führen junge Menschen in die Szene ein: Mit Camouflage und Bomberjacke mobilisieren sie über TikTok.

Schüler, Jugendliche, junge Erwachsene: Sie werden zunehmend bei sozialen Netzwerken wie TikTok in die rechtsextreme Szene gezogen. Rechtsextreme Influencer ködern bereits unter 14-Jährige mit rechten Parolen oder auch bizarr wirkenden "Erklärvideos".

Mitorganisiert wird das offenbar von Alt-Nazis, die bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind und auch im Verfahren um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) eine Rolle gespielt haben. Das ergeben Recherchen des Nachrichtenportals t-online. Der Ort des Geschehens verlagert sich nun zunehmend vom Internet auch auf die Straße. Experten warnen vor gefährlichen zweiten "Baseballschlägerjahren".

Wie konnten Alt-Nazis, die in der Szene eigentlich keine große Rolle mehr spielten, wieder so viel Einfluss gewinnen? Und welche Rolle spielt TikTok dabei? Die Strategien der Rechten geben Anlass zur Sorge.

Es erinnert an ganz alte Zeiten. Auf einem Marktplatz am 29. März 2025 in Schwerin treffen sich gut 40 Männer und ein paar Frauen. Sie tragen Springerstiefel und Bomberjacke, die Köpfe sind häufig kahl rasiert. In den Händen haben sie Plakate mit der Aufschrift: "Aryan Circle" oder "Deutschland, meine Heimat". Reichsfahnen sind mehrmals zu sehen. Auffällig viele junge Menschen sind bei der Demonstration. Viele nicht volljährig, manche wirken, als ob sie um die 14 Jahre alt sind.

Jugend läuft hinterher

Doch vorweg laufen nicht die jungen Neonazis. Bei der Demonstration hat ein Altbekannter das Sagen: Marcel S. Er kommt aus Bornhöved, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein und trägt Glatze mit Schwarze-Sonne-Tattoo am Hinterkopf – ein Symbol aus der rechtsextremen Szene. S. gehörte zur rechtsextremen Gruppe "Nordic Division", die sich im Juni 2019 zunächst in "Division Nord" und dann in "AC Nord" umbenannt hat. Er ist strafrechtlich schon auffällig geworden, wurde wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen vom Amtsgericht Neumünster zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.

Marcel S. sagt, wann die Gruppe loszieht, wie sie sich aufstellen und was sie rufen sollen. Die jungen Rechten hören auf ihn, lassen sich erklären, wann es Sinn ergibt, Parolen zu brüllen – für die Rechtsextremen offenbar erst in Wohngebieten. S. verkörpert den Typus der alten rechtsextremen Garde. Er ist kein moderner Neu-Rechter, dessen Kleidungsstil sich nicht von Linken unterscheidet. Marcel S. hat den Look der 1990er-Jahre nicht abgelegt, trägt zur Glatze die schwarze Bomberjacke und Springerstiefel. Sein Auftreten erinnert bewusst an die blutige Zeit rassistischer Morde in Mölln und Solingen, die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen.

Alt-Nazis machen mobil

Doch wie hat Marcel S. die vielen Jugendlichen mobilisiert? Was früher auf der Straße begann, mit Gesprächen vor Jugendzentren, an der Tankstelle oder auf dem Dorfplatz, beginnt heute im Social-Media-Feed. Was früher über sogenannte "Nationale Infotelefone" mit endlosen Kampfansagen auf Anrufbeantwortern lief, ist heute per Klick in sozialen Netzwerken abrufbar. Offene Demokratiefeindlichkeit auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken ist kein neues Phänomen. Doch rechte Gruppen nutzen die Plattformen zunehmend strategischer. Um ihre Ideologien zu verbreiten, gehen auch auf die ganz Jungen zu. Social Media bietet nicht nur eine viel größere Reichweite, sondern auch ein unerfahrenes Publikum, das empfänglich ist für einfache Antworten auf komplexe Fragen, aber auch Interesse hat an Provokationen.