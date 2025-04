An diesem Tag wollen Union und SPD Merz zum Kanzler wählen

Aktualisiert am 11.04.2025 - 18:11 Uhr

Aktualisiert am 11.04.2025 - 18:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler soll nach Informationen von t-online am 6. Mai stattfinden. Zuvor hatte bereits der Berliner "Tagesspiegel" diesen Termin für die Abstimmung im Bundestag genannt.

Voraussetzung für die Kanzlerwahl ist, dass die SPD-Mitglieder sich in der vom 15. bis zum 29. April geplanten Befragung sowie die CDU auf ihrem am 28. April geplanten kleinen Parteitag für den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag aussprechen. Die CSU-Gremien hatten diesen bereits am Donnerstag gebilligt.