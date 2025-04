"Wegwerf-Agenten" gegen Luftfracht Neue Details: Russland soll hinter Anschlägen stecken

Der russische Präsident Wladimir Putin (Archivbild): Die Spuren der Brandanschläge führen zum russischen Geheimdienst.

Sabotage, Brandanschläge und Propaganda: Bedrohung durch hybride Kriegsführung wird in Europa zunehmend Realität. Spuren führen in die Chefetagen des Kremls.

Mehrere Luftfrachtpakete mit versteckten Brandsätzen sind im Juli 2024 in Europa explodiert oder abgefangen worden – unter anderem in Leipzig. Nun melden die Sicherheitsbehörden einen Durchbruch in den Ermittlungen: Sie gehen davon aus, dass der russische Militärgeheimdienst GRU hinter den länderübergreifenden Anschlägen steckt. Das berichten WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung" und schreiben von konkreten Tatverdächtigen sowie von einer Durchsuchung in Deutschland. Bisher sind nur wenige Details der Ermittlungen öffentlich.

Am 20. Juli 2024 geriet ein Paket am Flughafen Leipzig in Brand, einen Tag später ein weiteres in der Nähe von Warschau. Auch in Birmingham fing ein Paket Feuer, das zunächst unbeachtet entsorgt worden war. Wenige Tage später entdeckten Ermittler auffällige Parallelen.

Denn zuvor waren die Sendungen vom Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius aus verschickt worden – stets unter Angabe derselben russischen E-Mail-Adresse an einer DHL-Packstation. Trotz routinemäßiger Kontrollen blieben die Zeitzünder und Brandsätze unentdeckt. Die Pakete enthielten scheinbar harmlose Gegenstände wie Massagekissen, Sexspielzeuge und Kosmetikartikel.

Testlauf für Brandanschläge

Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen rund zehn Personen an der Aktion beteiligt gewesen sein. Ein Ukrainer, der als Kontaktperson fungiert haben soll, wurde im Osten Deutschlands vernommen, gilt aber nicht als Beschuldigter. Zwei Verdächtige – sie stammen aus der Ukraine und Litauen – wurden in Polen festgenommen. Sie sollen Pakete in Litauen aufgegeben und weitergeleitet haben. Die angegebene Adresse in London war offenbar ausgedacht worden. DHL bestätigte den Versand. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verdächtigen um leicht austauschbare Mittelsmänner, nicht aber um Schlüsselfiguren der Sabotage-Operation.

Russland setzt laut den Recherchen zunehmend auf sogenannte "Single Use Agents" – auf Deutsch auch als "Wegwerf-Agenten" bezeichnet –, um seine geheimdienstlichen Aktivitäten zu verschleiern. Dabei handelt es sich keineswegs um ausgebildete Profis, sondern eher um bezahlte Kleinkriminelle und Amateur-Verbrecher, die in erster Linie auf das Geld aus sind und nicht direkt mit der russischen Kriegs-Ideologie in Verbindung stehen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs häufen sich Sabotagevorfälle auf europäischem Boden, deren Spuren – wenn auch über Mittelsmänner – immer wieder nach Moskau führen.

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, warnt im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung", dass solche "konkreten Sabotageakte" zunehmend zur Realität werden könnten. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, kritisiert hingegen, dass es in Deutschland noch immer keinen "Konsens darüber gibt, dass diese Angriffe auf uns zur täglichen Realität gehören".

Krypto-Zahlungen erschweren Ermittlungen

Die angeworbenen "Agenten" erhalten für ihre Einsätze zwischen 100 und 10.000 Euro – je nachdem, ob sie nur ein Paket transportieren, wie in Deutschland während des Bundestagswahlkampfs Bauschaum in Autoauspuffe sprühen oder konkrete Brandanschläge verüben. Die Bezahlung erfolgt zunehmend über Kryptowährungen, was es den Ermittlern erschwert, die Geldflüsse nachzuvollziehen.