Maximilian Krah (Archivbild): Der AfD-Politiker ist inzwischen von Brüssel in den Bundestag gewechselt. (Quelle: Jian G. mit Maximilian Krah: Als er Assistent des AfD-Spitzenkandidaten wurde, steig er auch in der Exil-Opposition auf.)

Seit 2002 ein chinesischer Spion

In den Jahren 2023 und 2024 habe der Mann chinesische Oppositionelle und Dissidenten in Deutschland ausgespäht, hieß es. Hierfür sei er in sozialen Medien zum Schein als Kritiker der chinesischen Staatsführung aufgetreten. Laut Informationen von t-online übernahm er in einer Exil-Gruppe eine leitende Position. Unter anderem reiste er mit den Dissidenten zum Dalai Lama.