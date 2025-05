Merz' Außenminister holt Merkel-Vertrauten in sein Team

Von Geyr arbeitete bereits in der Unionsfraktion mit und war von 2014 an mehrere Jahre lang Politischer Direktor unter den CDU-Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Kotsch war Jahre lang stellvertretender Leiter des Büros von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und von 2018 an als Abteilungsleiter im Kanzleramt zuständig für die Koordinierung der Nachrichtendienste des Bundes.