Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag die Kanzlermehrheit von 316 Ja-Stimmen knapp verpasst hatte, äußerte sich nun die AfD zum Ausgang der Abstimmung. Martin Reichardt aus dem Bundesvorstand der AfD wirkte etwas überrumpelt: "Dass die so unprofessionell sind, hätte ich nicht gedacht." Ähnlich äußerte sich der AfD-Abgeordnete Rainer Rothfuß: "Ich bin überrascht." Merz habe bereits vorab alle Unionspositionen an die SPD verraten. Da habe er erwartet, dass es glattläuft.

So steht die AfD dazu, für Merz zu stimmen

Laut AfD-Kreisen wird ein zweiter Wahlgang wohl noch am Dienstag oder am Mittwoch stattfinden. Die Diskussionen dazu hielten an. Zuerst hieß es, am Dienstag ließe sich kein Wahlgang mehr organisieren.