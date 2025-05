Auch der Verfassungsschutz in Brandenburg hat die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das teilte Innenministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch in einem Ausschuss des Landtags in Potsdam mit. Die Einstufung sei am 14. April erfolgt, die Ministerin sei aber erst am 5. Mai informiert worden. Dies war demnach der Grund für die am Dienstag bekannt gegebene Entlassung von Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Der Beamte war am Vortag wegen mangelnden Vertrauens überraschend entlassen worden.