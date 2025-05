Aktualisiert am 15.05.2025 - 15:14 Uhr

Heruntergekommenes Schulgebäude in Leipzig (Symbolfoto): "Ja, wir werden auch Haushaltskonsolidierung vorantreiben müssen." (Quelle: Martin Bäuml via www.imago-images.de)

Im Oktober sah die Steuerschätzung noch optimistisch aus. Jetzt heißt es: Die neue Regierung muss in den kommenden Jahren wohl auf viele Milliarden Euro verzichten.

Die neue schwarz-rote Bundesregierung muss bei der Umsetzung ihres Koalitionsvertrags bis 2029 mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Die Steuerschätzer sagen nach Angaben des Finanzministeriums voraus, dass in dieser Zeit 33,3 Milliarden weniger in die Kassen des Bundes fließen, als man noch im Oktober dachte. Das dürfte die Arbeit des neuen Finanzministers Lars Klingbeil nicht gerade einfacher machen.

"Die Ergebnisse zeigen: Wir müssen durch höheres Wirtschaftswachstum die Einnahmen stärken", erklärte der SPD-Politiker. "Nur so gewinnen wir neue finanzielle Spielräume. Wir stoßen deshalb jetzt die größte Modernisierung unseres Landes seit Jahrzehnten an." Insgesamt sei das Ergebnis der Steuerschätzer aber weitgehend so, wie es während der Koalitionsverhandlungen schon erwartet wurde.