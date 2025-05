SPD-Politiker Ralf Stegner: "Ich bin sicher, dass das nicht kommen wird." (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago-images-bilder)

Außenminister Johann Wadephul will fünf Prozent der Wirtschaftsleistung in die Rüstung investieren. Vom Koalitionspartner kommt harsche Kritik.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich für eine Verteidigungsausgabenquote der Nato-Länder von fünf Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung ausgesprochen und damit in Berlin Aufregung ausgelöst. So wies der SPD-Politiker Ralf Stegner den Vorschlag entschieden zurück. Dem "stern" sagte Stegner: "Es wäre glatter Irrsinn, wenn wir bei solchen Beträgen landen würden."

SPD beruft sich auf den Koalitionsvertrag

Auch SPD–Außenpolitiker Adis Ahmetovic kritisierte Wadephuls Alleingang, der mit dem Koalitionspartner nicht abgesprochen sei. Ahmetovic sagte dem "stern": "Der Etat wird gemeinsam im Bündnis zu klären sein. Zudem möchte ich den Außenminister Wadephul an den Koalitionsvertrag erinnern – dort sind die außenpolitischen Fragen umfangreich geklärt. Und die Aufstellung des Bundeshaushalts wird in der Koalition abgestimmt." Auch in Kreisen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist dieses Argument zu hören. Wie RTL/n-tv unter Berufung auf Regierungsquellen schreibt, wolle Merz nicht von den Vorhaben im Koalitionsvertrag abweichen.