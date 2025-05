Ost- und Westdeutsche mit unterschiedlichen Ansichten

Dabei zeigt sich eine Spaltung zwischen West- und Ostdeutschland. Während sich im Westen der Republik 42 Prozent der Umfrageteilnehmer in der Frage optimistisch zeigten, sind es im Osten lediglich knapp ein Drittel (32 Prozent). Dahingegen glaubt eine Mehrheit von 52 Prozent in Ostdeutschland, dass Schwarz-Rot die illegale Migration nicht reduzieren wird. Im Westen äußerten sich 43 Prozent dahingehend negativ.

Die neue schwarz-rote Bundesregierung will stärker gegen irreguläre Migration vorgehen. Kurz nach seiner Amtsübernahme vor einer Woche hatte Dobrindt eine entsprechende Anweisung an die Bundespolizei geschickt, wonach auch Asylsuchende an den Grenzen zurückgewiesen werden können. Frauen mit Kleinkindern, Hochschwangere, schwer Erkrankte und andere erkennbar vulnerable Menschen sind davon ausgenommen. Die Bundespolizei hatte daraufhin in der vergangenen Woche die Kontrollen verstärkt. Nachbarländer wie Polen, Österreich und die Schweiz kritisierten die Änderungen.