In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann in Bielefeld fünf feiernde Menschen schwer verletzt. Die Bundesanwaltschaft sieht Hinweise auf ein terroristisches Motiv.

Der Verdächtige Mahmoud M. hatte am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen vor einer Bar in der Bielefelder Innenstadt mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Bei der Attacke wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Angreifer flüchtete nach der Tat, die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter am späten Montagabend in Heiligenhaus bei Düsseldorf.