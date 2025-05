Otto Wels (1873-1939)

Der Berliner Sozialdemokrat Otto Wels gehörte seit 1912 dem Reichstag an. Er organisierte 1920 den Widerstand gegen den rechtsextremen Kapp-Putsch und gehörte zu den Initiatoren des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das sich in der Weimarer Republik gegen rechtsgerichtete Schlägertruppen zur Wehr setzte. Am 23. März 1933 begründete Wels in der Reichstagssitzung für die SPD die Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes. Seine Worte "Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Aber die Ehre nicht", sind berühmt geworden. Wels starb 1939 im Exil in Paris. Ein Haus der Bundestagsverwaltung in Berlin trägt seit 2017 seinen Namen. Ebenso wie der Fraktionssaal der SPD.