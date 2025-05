Hagel richtet Chaos in Urlaubsregion an

Das Telefonat zwischen Putin und Trump enttäuscht sowohl Europa als auch die Ukraine. Der US-Präsident hält sich an seine eigenen Drohungen nicht. Was bedeutet das für die Europäer?

Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin war mit Spannung erwartet worden. Übrig blieb dann jedoch auf ukrainischer und europäischer Seite vor allem eines: Enttäuschung. Laut einem Bericht der "Financial Times" sollen die Europäer den Eindruck gewonnen haben, dass Trump nicht bereit sei, Putin durch größeren Druck an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Der Kremlchef hatte nach dem Telefonat am Montag erklärt, Russland sei bereit, gemeinsam mit der ukrainischen Regierung ein "Memorandum" zur Vorbereitung eines "möglichen künftigen Friedensabkommens" zwischen beiden Staaten auszuarbeiten. Trump teilte im Anschluss mit, Russland und die Ukraine würden "sofort" Verhandlungen über eine Waffenruhe beginnen. Über Strafmaßnahmen gegen Russland, mit denen er zuvor noch gedroht hatte, sagte Trump jedoch nichts.

Insbesondere für Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer und Giorgia Meloni dürfte das Ergebnis des Telefonats ernüchternd sein. Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien hatten zur Vorbereitung am Sonntag noch mit Trump gesprochen. Auch sie hatten mit neuen Sanktionen gedroht, sollte Putin eine Waffenruhe nicht akzeptieren.

Nun steht Europa unter Zugzwang. t-online gibt einen Überblick darüber, was die Ergebnisse des Telefonats für den Kontinent bedeuten.

Was bedeutet das Telefonat zwischen Putin und Trump für Europa?

Die europäischen Ukraine-Unterstützer hatten sich für den US-Vorschlag einer bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe starkgemacht. Davon war nach dem Gespräch zwischen Trump und Putin jedoch keine Rede mehr. Für den Politologen Julius von Freytag-Loringhoven ist deshalb klar: "Europa steht mit der Ukraine-Unterstützung allein da." Der Leiter des Büros Baltische Staaten der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung sagt im Gespräch mit t-online: "Die USA scheinen sich Stück für Stück aus diesem Konflikt herauszuziehen."

(Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) Zur Person Julius von Freytag-Loringhoven (geb. 1981) leitet seit Oktober 2024 die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung in den baltischen Staaten am Standort Vilnius. Von 2012 bis 2020 leitete er das Moskauer Büro der FDP-nahen Stiftung. Von Freytag-Loringhoven studierte Politik, Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Kent, St. Petersburg, München und Brüssel.

Der Sicherheitsexperte Christian Mölling sieht nach dem Telefonat der beiden Staatenlenker keine größeren Veränderungen. "Europa kann weiterhin nur auf das reagieren, was aus den USA kommt. Putin aber kann Trump immer wieder beeinflussen", erklärt der Senior Advisor beim European Policy Centre t-online. "Die Interessen der Parteien bleiben unvereinbar: Russland will in der Ukraine gewinnen, Europa will Kiew am Leben erhalten und die USA den Krieg um jeden Preis beenden."

Es blieben jedoch auch Zweifel daran, dass es tatsächlich bald zu einem Ende der Kämpfe komme, so Mölling. "Denn Russland hat in den vergangenen Wochen eine Offensive vorbereitet, die nun auch umgesetzt werden soll."

Auch die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit gut drei Jahren waren am Freitag in Istanbul ohne größere Fortschritte beendet worden. Die Kriegsparteien einigten sich auf einen Gefangenenaustausch. Am darauffolgenden Wochenende flog Russland nach ukrainischen Angaben den bisher größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Trump äußerte sich dazu nicht und ließ nach dem Telefonat insgesamt Details eines möglichen Wegs hin zu einem Frieden in der Ukraine vermissen.

"Die Europäer haben ein großes Problem: Mit Trump im Weißen Haus hat nichts Bestand", sagt Experte Mölling. "Was er heute sagt, kann morgen wieder etwas ganz anderes heißen." So sei keine echte Politik im Sinne von langfristigen Veränderungen möglich. Dies betreffe auch den möglichen Rückzug aus der Ukraine-Unterstützung, den die USA in den vergangenen Wochen wiederholt androhten. "Das Problem dabei ist, dass Trump der Einzige ist, der mit diesen Widersprüchen leben kann."

(Quelle: teutopress GmbH/imago-images-bilder) Zur Person Christian Mölling (geb. 1973) ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Zuvor war er Direktor des Programms "Europas Zukunft" der Bertelsmann-Stiftung sowie für die "Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP) tätig. Er studierte Politik-, Wirtschafts- und Geschichtswissenschaften an den Universitäten Duisburg und Warwick und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Wie reagieren die Europäer und die Ukraine?