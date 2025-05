In der Umgebung der Humboldt Universität sind Plakate aufgetaucht, auf denen der Mord an israelischen Botschaftsangehörigen in Washington gefeiert wird. Offenbar wird zur Nachahmung aufgerufen. Sie zeigen ein Foto des in Washington ermordeten Yaron Lischinsky. Über dem Foto steht "Macht Zionisten Angst", außerdem ist ein rotes Dreieck aufgedruckt, ein Symbol der Hamas-Terrororganisation.

Nach Berichten der "Bild" sollen mindestens drei Plakate entdeckt worden sein. Eine Frau sagte der Zeitung, sie habe sie in der Nähe der Uni-Bibliothek an der Geschwister-Scholl-Straße gesehen. Eines der Poster habe sie selbst entfernt.

Universität verurteilt Plakate: "Abscheulich"

Die Humboldt-Universität erklärte am Freitag gegenüber der "Bild": "Der Mord an zwei Mitarbeitenden der israelischen Botschaft in Washington hat uns erschüttert. Dass heute Plakate mit dem Foto eines der Opfer mit Hamas-Symbolik und einer gezielten Drohung in der Nähe der Humboldt-Universität aufgehängt wurden, ist abscheulich. Wir verurteilen Hass und Gewalt auf das Schärfste und rufen dazu auf, das Motiv nicht weiter in den sozialen Medien zu verbreiten."