Waffen für die Ukraine Merz kündigt Abschussfreigabe ohne Beschränkungen an

Von t-online Aktualisiert am 26.05.2025 - 16:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz: In puncto Waffenlieferung grenzt er sich von Olaf Scholz ab. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Waffenlieferungen an die Ukraine waren einer der großen Streitpunkte im Bundestagswahlkampf. Jetzt lässt Friedrich Merz Taten folgen.

Mit der neuen Bundesregierung gibt es auch ein Umdenken bei den Waffenlieferungen an die Ukraine: Friedrich Merz hat auf X erklärt, das für die aus Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten. "Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift", so Merz. Zuvor hatte der Kanzler den Schritt schon bei einem Podiumsgespräch bei der Digitalmesse Re:publica öffentlich gemacht.

Friedrich Merz hatte in seinem Beitrag auf X auch erklärt, dass auch für die Waffen, die von Briten, Franzosen und Amerikanern geliefert werden, keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten würden. Diesen Abschnitt hat der Kanzler später gelöscht.

Ob dies bedeutet, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert, wollte Merz aber nicht sagen. Als Oppositionsführer hatte er dies gefordert, der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte es abgelehnt. Seit der Regierungsübernahme will die schwarz-rote Bundesregierung aber nicht mehr bekannt geben, welche Waffensysteme sie an die Ukraine liefert.

Ex-Kanzler Scholz mahnte zur Vorsicht

Mitte Mai hatte der Kanzler noch bei einem Auftritt in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" Taurus-Lieferungen verneint: "Es steht im Augenblick auch nicht an." Eine Lieferung würde auch einen erheblichen Vorlauf wegen der nötigen Ausbildung erfordern.