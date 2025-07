Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (Archivfoto): Er steht wegen Maskendeals in der Corona-Pandemie in der Kritik. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Jens Spahn (CDU) deutete es bereits am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag an: Aufgrund der zahlreichen Nachfragen zur Bewältigung der Krise in der Corona-Pandemie werde es bald ein Format für eine Aufklärung geben. Hier lesen Sie mehr zu dem Schlagabtausch des Unionsfraktionschefs, der in der ersten Phase der Pandemie als Gesundheitsminister Verantwortung trug.