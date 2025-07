Aktualisiert am 11.07.2025 - 05:20 Uhr

Bauarbeiten an der neuen Haartalbrücke (Archivbild): Derzeit gibt es bei Autobahnen einen Baustopp. (Quelle: IMAGO/Hans-Jürgen Serwe)

Eigentlich hat die Bundesregierung ein Sondervermögen zur Verbesserung der Infrastruktur geplant, das am 12. Juli beschlossen werden soll. Einen neuen Haushalt wird es wohl erst im Herbst geben, und die Verzögerung zeigt bereits Auswirkungen. So hat die Autobahn GmbH wegen fehlender Finanzen einen Baustopp verhängt.

Seit Januar gilt eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Bürgergeld, Rente oder Kindergeld sowie Fördermittel aus bestehenden Programmen werden weiter gezahlt –neue Projekte aber können nicht ohne Weiteres angestoßen werden. Finanzminister Lars Klingbeil hatte am Dienstag den Haushaltsentwurf 2025 in den Bundestag eingebracht. Der Haushalt soll im September vom Bundestag beschlossen werden. Die Ampel-Regierung aus SPD , Grünen und FDP war vor allem wegen eines Streits über den Haushalt gescheitert.

Kurzarbeit im Brückenbau

Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller, äußerte Kritik am Baustopp. "Mit einer Entscheidung vor der Sommerpause hätten 70 bis 80 Bauprojekte sofort losgetreten werden können", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Jetzt droht das Baujahr 2025 zu einem verlorenen Baujahr zu werden, während die Unternehmen seit November 2024 unter der vorläufigen Haushaltsführung und damit unter Auftragsmangel leiden."

Es sei enttäuschend, dass sich die Bundesregierung nicht auf ein Sofortprogramm Autobahn einigen konnte, obwohl mit dem Sondervermögen versprochen worden sei, dass die Modernisierung der Infrastruktur Priorität habe. Im Brückenbau gebe es sogar Kurzarbeit, so Müller.

Bahn fehlt noch immer Geld

Probleme mit dem Infrastruktur-Ausbau tauchen auch bei der Bahn auf. Die Deutsche Bahn hat trotz Infrastruktur-Sondervermögen nicht genug Mittel zur Verfügung, um das Bahnnetz in dieser Legislaturperiode wie geplant auszubauen. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, die dem "Tagesspiegel" vorliegt.

Demnach stellt der Bund der Bahn in den Jahren 2027 bis 2029 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um alle baureifen Projekte des Bundesverkehrswegeplanes umzusetzen. 2027 fehlen der Bahn rund 300 Millionen Euro, 2028 sind es 538 Millionen Euro zu wenig und 2029 bereits 1,44 Milliarden Euro.

Bundeswehr-Fregatten lassen weiter auf sich warten

Die niederländische Regierung ist zur Hilfe geeilt, das Parlament in Den Haag genehmigte einen Überbrückungskredit, der 270 Millionen Euro betragen soll. Zwar wird der Name der Werft nicht genannt, nach Angaben von ntv sollen niederländische Regierungskreise aber bestätigt haben, dass es um die Fregattenwerft geht. An dem Bau der Kriegsschiffe sind die deutschen Werften Blohm+Voss, German Naval Yards und die Peene-Werft sowie die niederländische Damen Naval beteiligt.