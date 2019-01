Hacker-Angriff auf Politiker

SPD-Abgeordneter: "Mindestens eine gefälschte Datei dabei"

04.01.2019, 11:11 Uhr | dpa

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist betroffen. t-online.de liegen die Daten vor. Wir zeigen, wie so etwas aussieht - natürlich ohne die Daten zu veröffentlichen.

Hacker veröffentlichen Daten von Politikern und Promis: So sehen die Ordner aus

Auf Twitter sind sensible Informationen von Hunderten Politikern und Prominenten aufgetaucht. Die Betroffenen reagieren schockiert, auch wenn wohl nicht alle Daten echt sind.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post ist – wie Hunderte andere – von dem Hacker-Angriff auf Politiker und Prominente in Deutschland betroffen. Seinen Worten nach sind aber nicht alle ihn betreffenden Daten echt. "Es ist mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich hab sie nicht gespeichert", sagte Post der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Diese werde aber in den Listen als seine Datei ausgewiesen.



Andere Informationen seien aber echt. So seien beispielsweise Kontoauszüge von ihm veröffentlicht worden. "Man fühlt sich ausgeliefert, ich bin ziemlich geschockt", sagte Post. Er wolle sich nun von einem Anwalt über mögliche rechtliche Schritte beraten lassen.

Hintergründe völlig unklar

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh hat nach eigenen Angaben am Donnerstag von dem Hacker-Angriff erfahren. Er sei darüber informiert worden, Details kenne er aber noch nicht, sagte Lindh am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem sei nicht klar, ob und was von den über ihn verbreiteten Daten echt und neu sei, da er bereits Anfang 2018 Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei. Alles weitere werde nun geprüft, sagte der Abgeordnete aus Wuppertal.



Merkel, Bouffier und Nahles: Massiver Hackerangriff auf Politiker und Prominente



Sicher ist bislang: Es wurden große Mengen persönlicher Daten und Dokumente von hunderten Politikern veröffentlicht. Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar. Der Inhaber des genannten Twitter-Accounts beschreibt sich selbst mit Begriffen wie "Security Researching, Künstler, Satire und Ironie".