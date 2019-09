Pläne nach Frankfurt-Attacke

Mehr Kameras und Polizisten sollen Bahnhöfe sicherer machen

12.09.2019, 15:29 Uhr | dpa

Ein Bundespolizist steht unter einer Kamera: Die Überwachung an Bahnhöfen soll in Zukunft intensiviert werden. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa)

Nach der tödlichen Attacke in Frankfurt am Main will Verkehrsminister Scheuer die Überwachungsmaßnahmen an Bahnhöfen verschärfen. Auch Sicherheitspersonal soll künftig präsenter sein.

Bundesregierung und Bahn wollen die Überwachung an Bahnhöfen ausweiten. "Wir setzen konsequent auf Abschreckung und Aufklärung", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin laut Mitteilung. Die Ministerien für Verkehr, Inneres und die Deutsche Bahn wollen sechs Wochen nach der tödlichen Attacke auf ein Kind am Frankfurter Hauptbahnhof die Zahl der Sicherheitskräfte an Bahnhöfen erhöhen sowie die Videoüberwachung und die biometrische Gesichtserkennung ausweiten.

Am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main hatte ein Mann am 29. Juli einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb noch im Gleisbett, die Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten und wurde verletzt.





Der Tatverdächtige, ein 40 Jahre alter Eritreer, wurde direkt nach der Attacke gefasst. Er ist seit Ende August vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.