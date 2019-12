Vorschlag in Schleswig-Holstein

Ministerin hält Kondomautomaten an Schulen für eine gute Idee

04.12.2019, 14:06 Uhr | dpa

Ein Kondomautomat: Hängen in Schulen in Schleswig-Holstein demnächst auch Automaten? (Symbolbild) (Quelle: teutopress/imago images)

Für die Erziehung und die Gesundheit: In schleswig-holsteinischen Schulen sollen Kondomautomaten aufgestellt werden, rät Bildungsministerin Karin Prien. Doch der Vorschlag kam nicht von ihr.

Bildungsministerin Karin Prien hat einen Vorschlag für Kondomautomaten an weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein befürwortet. "Das ist grundsätzlich ein sinnvoller Vorschlag, sowohl im Hinblick auf die Sexualerziehung als auch auf die Gesundheitsvorsorge", sagte die CDU-Politikerin.



Schulen könnten im Rahmen ihrer Eigenständigkeit darüber entscheiden, ob sie einen Automaten aufstellen möchten. Zuvor hatten "Lübecker Nachrichten" und "Flensburger Tageblatt" über einen entsprechenden Vorschlag der Jungen Union (JU) berichtet.







Die JU sieht auch Nachholbedarf im Sexualkundeunterricht. Dieser müsse punktuell geschlechtergetrennt abgehalten werden, forderte die Nachwuchsorganisation der Union. "In Schleswig-Holstein findet Sexualerziehung in der Regel als koedukativer Unterricht statt", sagte Prien. "Das soll auch so bleiben, aber schon jetzt können Schulen aus pädagogischen Gründen zeitweise getrennten Unterricht anbieten."