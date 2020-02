Posse in Thüringen geht weiter

Auflösung des Landtags fraglich – FDP ist nicht antragsfähig

Am Mikrofon von t-online.de: So äußert sich die Landeschefin der Linken Susanne Hennig-Wellsow zum Rücktritt von Thomas Kemmerich und zum Problem bei der anvisierten Auflösung des Landtags. (Quelle: t-online.de)

Die FDP-Fraktion in Thüringen will beantragen, den Landtag aufzulösen – das könnte zum Problem werden. Laut Landesverfassung ist die nur fünf Mitglieder starke Fraktion dazu gar nicht fähig.

Nach heftigem Widerstand in der eigenen Partei, in den übrigen Parteien und den Medien lenkt die FDP Thüringen ein und will den Landtag auflösen lassen. Die Wahl ihres Landeschefs Thomas Kemmerich durch Stimmen mit der AfD hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Nun stellt sich allerdings ein neues Problem: Die FDP-Fraktion im Landtag ist allein überhaupt nicht fähig, den Antrag zu stellen. Das bestätigte die Thüringer Landtagsverwaltung auf Anfrage von t-online.de.

Grund ist Artikel 50 Absatz 2 Nummer 1 der Landesverfassung Thüringens. Demnach ist für den Antrag, den Landtag aufzulösen, ein Drittel aller Mitglieder des Landtags erforderlich – die FDP hat aber nur fünf Abgeordnete. "Die FDP-Fraktion allein ist nicht antragsfähig", sagte Landtagssprecher Alexander Heber t-online.de. "Der Antrag müsste durch zusätzliche Abgeordnete oder Fraktionen unterzeichnet sein, um eingereicht werden zu können." Die Liberalen müssen sich also offenkundig für die Auflösung des Landtags politische Verbündete suchen.



Die FDP Thüringen hat auf eine schriftliche Anfrage von t-online.de bislang nicht reagiert. Sollte der Antrag allerdings tatsächlich von einem Drittel der Abgeordneten unterzeichnet werden, wartet die nächste Hürde. Beschlossen werden müsste die Auflösung des Landtags sogar mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Stimmen von FDP und CDU würden dazu also nicht ausreichen.

Berichtigung, 6. Februar, 16.16 Uhr: Die Landtagsverwaltung Thüringen hatte auf Anfrage zunächst mitgeteilt, die FDP sei "nicht antragsberechtigt", korrigierte sich später aber auf den Terminus "nicht antragsfähig". t-online.de hat die Berichterstattung dementsprechend angepasst.