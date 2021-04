CDU-Vorsitzender in Niedersachsen

Althusmann will Amtszeit des Bundeskanzlers beschränken

25.04.2021, 18:43 Uhr | t-online

Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann im Landtag in Hannover: Der Politiker fordert, die Amtszeit des Bundeskanzlers auf zwei Wahlperioden zu beschränken. (Quelle: Joachim Sielski/imago images)

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann fordert in einem Interview mit der "FAZ", die Amtszeit des Bundeskanzlers zu beschränken. Die lange Amtszeit von Angela Merkel habe die Partei träge gemacht.

Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann will die Amtszeit von Kanzlern der CDU auf maximal zehn Jahre begrenzen. "Wir sollten als Partei festlegen, die Kanzlerschaft auf zwei Wahlperioden zu begrenzen", sagte Althusmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Diese Begrenzung sollte "auf maximal zehn Jahre mit einer Wahlperiode von dann fünf Jahren" festgelegt werden.



Der niedersächsische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident in Hannover sieht die CDU nach der Ära Merkel zudem gefordert, sich "inhaltlich und personell" zu modernisieren. Die Union sei "durch die lange Amtszeit Angela Merkels vielleicht etwas zu selbstsicher, manchmal auch träge geworden." Deutschland habe sich in den vergangenen zehn Jahren auch "zu stark in kleinteiligen Zuständigkeitsfragen verheddert".