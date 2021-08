Nach Lacher in Hochwassergebiet

Laschet: "Das war blöd, dämlich"

09.08.2021, 18:55 Uhr | dpa

Der Lacher von Armin Laschet im Flutkatastrophengebiet hat zahlreiche Menschen verärgert. Der Unionskanzlerkandidat zeigt Reue, richtet seinen Blick aber auch in die Zukunft.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sein Lachen bei einem Termin im Hochwassergebiet von Erftstadt selbst scharf kritisiert. "Das war blöd, dämlich, diese wenigen Sekunden hätten mir nicht passieren dürfen", sagte Laschet in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit RTL West.



Worüber er gelacht hatte, verriet Laschet nicht. Er sagte lediglich, jemand habe in dem Moment eine Bemerkung gemacht.

Über Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der während des Vorfalls am Podium gesprochen hatte, habe er nicht gelacht, betonte Laschet. Die Rede habe man in der Halle, in der er stand, gar nicht gehört. "Jetzt muss man weiter machen und sich kümmern", so Laschet in dem Interview.