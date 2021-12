Normenkontrollklage

Union will Verfassungsbeschwerde gegen Ampelpläne einlegen

14.12.2021, 15:08 Uhr | AFP

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: Die Union will Normenkontrolllklage gegen die Ampelpläne einreichen. (Quelle: Political Moments/imago images)

Die Ampelkoalition will in den kommenden Jahren 60 Milliarden Euro in den Klimaschutz und die Digitalisierung investieren. Das wollen CDU und CSU jetzt rechtlich überprüfen lassen.

Die Unionsfraktion hat eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen den Nachtragshaushalt der Ampelkoalition angekündigt. CDU und CSU wollten das Budget rechtlich überprüfen lassen und Normenkontrollklage einreichen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.



Das Bundeskabinett hatte am Montag einen 60 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, mit dem in den kommenden Jahren Zukunftsinvestitionen im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung finanziert werden sollen. Die Mittel sollen aus Krediten kommen, die bereits genehmigt waren, in diesem Jahr aber nicht mehr gebraucht werden.

Zuvor hatte die CSU im Bundestag die Ampelkoalition im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt vor "Finanzjonglierereien" gewarnt. "Es ist grundfalsch, dass das Einhalten der Schuldenbremse ab 2023 durch vorgezogene Schulden versucht wird zu erkaufen", so Dobrindt am Dienstag. "Das ist eine große Illusion, eine Finanzillusion, die da für 2023 vorbereitet wird." Solche "Finanztricks" würden international erkannt.