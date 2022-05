Später zeigten mehrere Fotos das Gesicht des liberalen Spitzenkandidaten. Sein Lächeln war verschwunden. Joachim Stamp sah verzweifelt aus.

Nicht einmal mehr ein kleiner Prinz

Und es war ein weiterer schwarzer Wahlsonntag für die Liberalen: Erst verpasste die FDP im März den Einzug in den Landtag von Saarbrücken, dann gab es vor einer Woche erhebliche Verluste bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und nun das: Bei der dritten Landtagswahl in Folge senkten die Wähler bei der FDP ihre Daumen. Ein Schwund von fast acht Prozentpunkten im bevölkerungsreichsten Bundesland mit seinen fast 18 Millionen Einwohnern. Es ist eine Zäsur für die gesamte Partei.

Wahlkämpfer Joachim Stamp: Und wer braucht jetzt noch die Liberalen? (Quelle: IMAGO / aal.photo)

Das hat auch damit zu tun, dass Christian Lindner aus NRW kommt – und die Partei 2017 erst hier zu einem Wahltriumph und in die Regierung führte und das Ganze schließlich im vergangenen Jahr im Bund wiederholen konnte.

Und jetzt?

Sieht es nicht nur in den Ländern schlecht für die Liberalen aus. Auch auf Bundesebene wächst der Druck. In etlichen Umfragen steht die FDP bei neun Prozent, bei der Bundestagswahl erreichte sie noch 11,5 Prozent. Ein Trend wird erkennbar – und er zeigt nach unten.

Dabei galt die FDP in den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen noch als großer Ampel-Gewinner. Weder ein Tempolimit noch Steuererhöhungen schafften es in den Koalitionsvertrag. Ganz so, wie es die Partei wollte. Lindner setzte sich sogar gegen Robert Habeck durch, er bekam das mächtige Finanzministerium. Vor fünf Monaten war der FDP-Chef auf seine Art ein König in der Koalition. Und heute? Da wirkt er nicht einmal mehr wie ein kleiner Prinz.

Mit der schwindenden Zustimmung in der Bevölkerung bröckelt auch die Macht der Liberalen. In der FDP macht sich Unruhe breit. Viele fragen sich, wie weit sich die Abwärtsspirale noch nach unten schrauben kann. Intern wird bereits diskutiert, ob es zu einem Kurswechsel in der Ampelregierung kommen könnte.