So l├Ąuft das oft bei ihr: Eine griffige Metapher w├Ąhlen, sich vor die Fernsehkameras stellen und damit Schlagzeilen machen. Es ist eine Art Autoscooter-Politikstil, bei dem es regelm├Ą├čig kracht und scheppert. Strack-Zimmermann findet das gut so. Sie ist damit nicht nur das Gegenmodell zu all den Politikern, die vielleicht mal Ecken und Kanten hatten, aber jetzt jede scharfe Formulierung vermeiden. Sondern sie ist in diesen Zeiten vor allem das Gegenmodell zu Olaf Scholz, der wie seine Vorg├Ąngerin Angela Merkel ein Freund der Worth├╝lsen ist.

Die Beliebtheit des Kanzlers hat im Ukraine-Krieg nachgelassen, Strack-Zimmermann wird dagegen immer popul├Ąrer. Das sagt etwas dar├╝ber aus, wie gro├č das Bed├╝rfnis nach klarer Kommunikation gerade in Krisenzeiten ist. Und wie sich dadurch die Art ver├Ąndert, wie Politik gemacht wird.

"Wir Deutschen sind kein tiefenentspanntes Volk"

An einem Montagmorgen im Mai steigt Strack-Zimmermann in ein D├╝sseldorfer Taxi. Am Revers ihres Sakkos glitzert eine kleine Ukraine-Flagge, sie muss zu einer Schule f├╝r eine Diskussion mit Jugendlichen. Das Taxi f├Ąhrt los, drau├čen fliegt die Stadt vorbei, ihr Blick schweift aus dem Fenster. Sofort ist Strack-Zimmermann bei den gro├čen Themen, den Umw├Ąlzungen der Zeit. Nachdenklich sagt sie: "Putin hat diese ganze Welt angez├╝ndet." Sie glaubt nicht, dass die aktuelle Krise bald vorbei sein wird. Im Gegenteil.

Vor anderthalb Jahren, in der Pandemie, sagte sie mal, dass die freiheitsliebende FDP es schwer habe, weil die Deutschen eben Regeln und Ansagen von der Regierung lieben w├╝rden. Und jetzt? "Heute ist das ganz ├Ąhnlich", sagt sie und r├╝ckt das Sakko zurecht, "dieses Mal ist es aber nicht Corona, sondern der Krieg. Aber wieder geht es um die Freiheit. Wir Deutschen sind kein tiefenentspanntes Volk, obwohl wir es sein k├Ânnten." Manche in der Bundesrepublik h├Ątten wenig Lust, sich mit dem Krieg auseinanderzusetzen, glaubt sie. Nicht alle h├Ątten Interesse an Sicherheitspolitik: "Viele von uns sind weich geworden, weil wir auch bequem geworden sind."

Je schlechter es f├╝r Lambrecht l├Ąuft, desto besser f├╝r sie