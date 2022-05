Kondratiev, seit acht Jahren in Berlin lebender Ukrainer, wollte ausgewogen zeigen, wie nach Deutschland geflĂŒchtete Ukrainer ihre Situation erleben, was sie mögen an Berlin und Deutschland und was auch nicht und wie es fĂŒr sie weitergehen soll. "Die Menschen sind froh, in Berlin sicher zu sein, aber sie lieben auch ihre Heimat und manche Dinge, die dort anders sind. Das ist keine Undankbarkeit."

Tadel fĂŒr MĂŒll, Lob fĂŒr MĂŒlltrennung

Sie sagen dort auch Dinge, die auch viele Deutsche stören und ein interessantes Bild von außen vermitteln: Kartenzahlung sei in manchen GeschĂ€ften erst ab einem Mindestbetrag oder auch gar nicht möglich, BehördenvorgĂ€nge dauerten manchmal sehr lange, in Berlin liege mancherorts lange MĂŒll.

In dem manipulativen Zusammenschnitt sieht man Lina Bishep aus Charkiw sagen, das Geld, das sie als GeflĂŒchtete erhĂ€lt, reiche nicht fĂŒr ein normales Leben. Damit endet der Ausschnitt. Im Originalvideo erlĂ€utert sie dagegen auch, dass es eine große Auswahl an guten Lebensmittel gebe, die gĂŒnstig seien. Sie könne sich aber nicht stĂ€ndig beispielsweise einen Kaffee leisten, da viele Dienstleistungen teuer seien.

Im Originalvideo sprechen die Ukrainerinnen und Ukrainer auch davon, wie ruhig es ist in Berlin, sie loben MĂŒlltrennung und Pfandsystem, sie sprechen vom vielen GrĂŒn und wie das Vorbild sein könnte fĂŒr StĂ€dte in der Ukraine. Was daraus gemacht worden sei, "sieht aus wie aus dem Handbuch 'Propaganda fĂŒr AnfĂ€nger'", sagt Bishep. Die Absicht dahinter sei klar: "Einen Konflikt heraufbeschwören zwischen Deutschen und Ukrainern mit einer Minute aus einem fast 47-minĂŒtigen Video."

Videos gehen auf Gruppe aus Belarus zurĂŒck

Pazderski war nicht der erste, der den Zusammenschnitt teilte. Das begann in prorussischen KanĂ€len. Die Quelle könnte in Belarus liegen, dem Land, dessen PrĂ€sident Alexander Lukaschenko eng an Putins Seite steht. In mehreren Varianten, die inzwischen durch das Netz geistern, ist immer das Wasserzeichen einer Gruppe zu sehen, die sich ĂŒbersetzt "Gelbe Pflaumen" nennt. Oppositionsmedien in dem Land rechnen "Gelbe Pflaumen" dem Lukaschenko-Regime zu.

Lukaschenko selbst lobte sie in einer Pressekonferenz explizit. Investigativ-Journalist Anton Motolko traut der Gruppe auch zu, ein Video von ukrainischen FlĂŒchtlingen in Deutschland als Chance zu erkennen und zu nutzen, um Stimmung zu machen. "Ähnliches haben sie frĂŒher schon gemacht. Sie werden von der Regierung finanziert und haben auch die Ressourcen", sagt Motolko zu t-online.

Auf eine Anfrage von t-online kam von dem Kanal keine Antwort. Es ist auch möglich, dass der manipulative Beitrag nicht ursprĂŒnglich von dort stammt. Metadaten zeigen, dass er bereits am 17. Mai mittags erstellt worden ist, rund 20 Stunden vor dem Posting.