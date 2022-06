Deshalb soll es kein Schnellverfahren geben. Der Beitrittskandidatenstatus ist nur der erste wichtige Schritt auf dem Weg in die EU. Es wĂ€re aber unfair gegenĂŒber der Ukraine, sie jetzt fĂŒr die VersĂ€umnisse bĂŒĂŸen zu lassen, die wir im Westbalkan zu verantworten haben. Deshalb muss es auf dem EU-Gipfel auch ein klares Signal in Richtung Westbalkan geben. Konkret: Mit Nordmazedonien und Albanien mĂŒssen endlich Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden, fĂŒr den Kosovo muss die Visavergabe liberalisiert werden. Außerdem mĂŒssen wir den separatistischen Bestrebungen in Bosnien-Herzegowina entschieden entgegentreten und der serbischen FĂŒhrung klarmachen, dass ihre Doppelstrategie, in Richtung EU zu blinken, aber zugleich in Richtung Kreml abzubiegen, nicht funktionieren wird.