"Habeck soll Druck machen"

Wegen der geringen Wirkung des Tankrabatts fordern Spitzenpolitiker von FDP und CDU Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) auf, gegen die ├ľl-Konzerne vorzugehen. "Minister Habeck muss jetzt Druck machen und gemeinsam mit dem Bundeskartellamt daf├╝r sorgen, dass die Entlastung greift", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian D├╝rr der "Bild"-Zeitung (Samstag). Es m├╝sse vermieden werden, dass die Mineral├Âlwirtschaft den Tankrabatt nicht vollst├Ąndig an die Kunden weitergebe.

Experte zum ├ľlembargo der EU : "Das spielt Russland in die H├Ąnde"

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) forderte den Wirtschaftsminister zum Handeln auf: "Der milliardenschwere Tankrabatt versickert, und die Ampel schaut zu. Die ├ľlmultis zum Rapport bestellen ist das Mindeste, was Wirtschaftsminister Habeck tun kann." ├ähnlich ├Ąu├čerte sich Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU): "Jetzt muss Robert Habeck die ├ľlmultis zum Rapport einbestellen. Das Abzocken der B├╝rger an den Tankstellen darf so keine Woche weitergehen."