Steinmeier für Einführung eines Pflichtdienstes

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier spricht sich f├╝r die Einf├╝hrung eines Pflichtdienstes f├╝r alle junge Menschen in Deutschland aus. "Ich wei├č, dass es nicht einfach werden wird, aber ich w├╝nsche mir, dass wir eine Debatte ├╝ber eine soziale Pflichtzeit f├╝hren", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag".

Wie lange ein solcher Dienst dauern soll, lie├č Steinmeier offen: "Ich habe bewusst Pflichtzeit gesagt, denn es muss kein Jahr sein. Da kann man auch einen anderen Zeitraum w├Ąhlen", sagte der Bundespr├Ąsident. Es gehe um die Frage, "ob es unserem Land nicht gut tun w├╝rde, wenn sich Frauen und M├Ąnner f├╝r einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen."

"Man kommt raus aus der eigenen Blase"

Geleistet werden sollte die Pflichtzeit nach Steinmeiers Vorstellung bei der Bundeswehr, bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterk├╝nften.

Mit einer Pflichtzeit kann nach Einsch├Ątzung des Bundespr├Ąsidenten die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gest├Ąrkt werden: "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verst├Ąndnis f├╝r andere Lebensentw├╝rfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein", sagte Steinmeier. "Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft B├╝rgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und st├Ąrkt den Gemeinsinn."