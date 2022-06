Winter-Wohngeld f├╝r belastete Haushalte

Der "M├╝nchner Merkur" hatte am Samstag berichtet, nach den Vorstellungen des CSU-Parteichefs solle es schon von kommendem Jahr an eine auf 38 Cent pro Kilometer erh├Âhte Pendlerpauschale sowie ein Winter-Wohngeld f├╝r besonders belastete Haushalte geben. Die Vorschl├Ąge seien Teil eines 15-Punkte-Planes, den der CSU-Vorstand bei seiner Sitzung am Montag in M├╝nchen beschlie├čen wolle.