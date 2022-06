Bundesregierung will offenbar Gastarbeiter an Flughäfen holen

Bericht: Regierung will Gastarbeiter an FlughÀfen holen

Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht ArbeitskrĂ€fte aus der TĂŒrkei anwerben. Sie sollen die Personalnot an FlughĂ€fen lindern.

Die Bundesregierung will die angespannte Personalsituation an deutschen FlughĂ€fen mit der Möglichkeit zur befristeten Anstellung auslĂ€ndischer HilfskrĂ€fte lindern. Dies sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der "Bild am Sonntag" ("BamS"). "Dabei wollen wir jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausschließen. Die Arbeitgeber mĂŒssen Tariflohn zahlen und fĂŒr die befristete Zeit anstĂ€ndige UnterkĂŒnfte bereitstellen."

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach in der Zeitung von einer mit Heil und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) abgestimmten Aktion, mit der man die PersonalengpÀsse an deutschen FlughÀfen "abstellen und eine temporÀre Lösung prÀsentieren" wolle. Faeser ergÀnzte: "Wir werden ermöglichen, dass HilfskrÀfte aus dem Ausland zum Beispiel bei der GepÀckabfertigung eingesetzt werden." Dabei gelte: "Bei der Sicherheit gibt es keine Abstriche."

Lange Schlangen in DĂŒsseldorf, Kofferberge in Hamburg

In NRW hatten am Freitag die Sommerferien im ersten Bundesland begonnen und damit das Reisechaos am DĂŒsseldorfer Flughafen. Hunderte Meter lang waren am Samstag Schlangen bei der GepĂ€ckaufgabe und bei den Sicherheitskontrollen. Besonders vor den Schaltern von Eurowings war der Andrang riesig. Mehrere FlĂŒge sind bereits annulliert oder haben deutliche VerspĂ€tung. Ein Defekt der GepĂ€ckförderanlage verschlimmerte die Situation noch.