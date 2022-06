Haushaltsplan 2023: Christian Lindner und die große Unbekannte

Lindner kann die Schuldenbremse auch deshalb einhalten, weil er die Ausgaben des Bundes drastisch reduziert. 445,2 Milliarden Euro will der Bund im kommenden Jahr ausgeben ÔÇô und damit rund 50 Milliarden Euro weniger als 2021. Dieses drastische Minus ist m├Âglich, weil viele Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entfallen, etwa f├╝r die Hilfen f├╝r Unternehmen. F├╝r Lindner ist auch das ein wichtiges Signal an seine W├Ąhler: Ja, wir sparen tats├Ąchlich Geld ein.

Kann das gut gehen?

Am Freitag geht der Entwurf des Finanzministers ins Kabinett. Dort hat Lindner nichts zu bef├╝rchten, in der Regierung besteht ein grunds├Ątzlicher Konsens. Doch verabschiedet wird der Haushalt vom Bundestag. Und bis dahin werden noch viele Monate vergehen.

In der Koalition war zwar in den vergangenen Tagen eine neue Tonlage zu h├Âren. Man k├Ânne nicht dauerhaft die Folgen der Krise im Geldbeutel der Menschen ausgleichen, hie├č es. Das ist die verst├Ąndliche und berechtigte Lindner-Linie. Nur wei├č der Finanzminister wie seine Kollegen: Kommt die ganz gro├če Krise, kann die Regierung nicht argumentieren, dass sie eigentlich die Schuldenbremse einhalten wollte.

Den Beweis erst einmal erbracht

Gro├če Spielr├Ąume f├╝r weitere Entlastungspakete, die manch einer in der Koalition bereits prognostiziert, sind im Etatentwurf nicht vorhanden. Und der Finanzminister spart zwar, aber er muss auch die Erfahrung machen, wie m├╝hselig das ist. Das von der SPD gew├╝nschte B├╝rgergeld wird nach aktueller Planung nicht kommen, daf├╝r sei schlicht kein Geld da, hei├čt es in Regierungskreisen. Zudem soll es in den Ressorts eine "pauschale Stelleneinsparung" von 1,5 Prozent geben. Das ist nicht nichts, aber eben auch nicht allzu viel.

Aber, was er tats├Ąchlich wert ist, muss sich zeigen. In den vergangenen Monaten musste der Finanzminister viel mehr Geld ausgeben, als er sich in seinen schlimmsten Albtr├Ąumen vorstellen konnte. Weil die Entwicklung der kommenden Monate so unvorhersehbar wie selten ist, k├Ânnte Lindner schon bald wieder bevorstehen, was er gerade erst durchgemacht hat.