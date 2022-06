Zoff in der Ampel? Lindner plant nächstes Entlastungspaket erst für 2023

Lindners Aussagen könnten Krach in der Ampelkoalition auslösen: In der SPD und bei den GrĂŒnen gibt es Forderungen fĂŒr zeitnahe weitere Entlastungen der BĂŒrgerinnen und BĂŒrger angesichts steigender Preise. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation trifft sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Montag in einer konzertierten Aktion mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften.