Verkehrsminister Wissing macht Bahn-Management Vorwürfe

Wissing kritisiert auch seine Vorgänger

Wissing und Bahnchef Richard Lutz hatten vorige Woche ein neues Konzept vorgestellt, wie das marode Schienennetz der Bahn von 2024 bis 2030 grundlegend saniert werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier. Künftig sollen ganze Streckenkorridore komplett repariert werden. "Eigentlich liegt es auf der Hand, so vorzugehen", sagte Wissing und kritisierte die vorherigen Verkehrsminister, vor allem von der CSU . "Warum man das bislang nicht getan hat, müssen Sie meine Vorgänger fragen."

Wissing hat die schlechte Infrastruktur zur Chefsache erklärt und will die Bahn über eine Steuerungsgruppe im Verkehrsministerium enger an die Kandare nehmen. Dies sei kein Misstrauensvotum gegen den Vorstand. "Das ist vielmehr ein klares Bekenntnis, dass ich mich persönlich um eine Lösung kümmern will."