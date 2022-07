Scholz will steuerfreie Einmalzahlung durch den Arbeitgeber

Am Montag will Scholz mit den Sozialpartnern, also Vertretern der Arbeitgeber- und ArbeitnehmerverbĂ€nde, sowie der Bundesbank in einer "Konzertierten Aktion" zwei Stunden lang darĂŒber beraten, wie die Folgen der Inflation fĂŒr die BĂŒrgerinnen und BĂŒrger abgemildert werden können.