Wahlrechtsreform: So will die Ampel den Bundestag verkleinern

Das Ende der ├ťberhangmandate

Die Ampel will den Bundestag auf die Regelgr├Â├če von 598 Abgeordneten schrumpfen. Daf├╝r sollen ├ťberhangmandate und Ausgleichsmandate wegfallen. ├ťberhangmandate entstehen derzeit, wenn Parteien in mehr Wahlkreisen ein Direktmandat gewinnen, als ihnen an Zweitstimmen prozentual eigentlich zustehen w├╝rden ÔÇô was dann wiederum mit Ausgleichmandaten f├╝r die anderen Parteien kompensiert wird. Besonders die CSU in Bayern gewinnt traditionell viele ├ťberhangmandate.